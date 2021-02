Mourinho deliciado com regresso de Kane: «Dependemos muito dele, não podemos esconder isso»

O Tottenham vinha de três derrotas consecutivas e nas duas últimas não tinha sequer feito golos. Este domingo tudo mudou e muito por 'culpa' de Harry Kane. O avançado inglês voltou à equipa depois de uma lesão que o afastou, precisamente, dos dois últimos jogos, e abriu caminho ao triunfo sobre o West Brom com um golo aos 54 minutos.





No final do encontro, José Mourinho não escondeu a satisfação por poder voltar a contar com o 'homem golo' e elogiou o '10' dos spurs. "Harry Kane é um jogador especial na história do clube e um dos melhores avançados do Mundo. A equipa depende muito dele, não podemos esconderisso. São os golos que ele pode marcar, as assistências que pode dar, a ligação que ele tem, aquela personalidade que jogadores assim podem ter e ele é sempre uma influência importante para nós", afirmou o técnico português, à BT Sport.Relativamente ao jogo, Mourinho destacou a atitude dos seus jogadores que permitiu colocar um ponto final na série negativa de resultados . "Não estou habituado a perder três jogos consecutivos e o Tottenham também não, por isso temos que admitir que não foi uma semana em que nos sentimos muito confortáveis. Mas estive sempre muito otimista por aquilo que os jogadores mostraram. Sabia que iriam dar uma boa resposta. Acho que jogámos muito bem, mas refiro-me sobretudo à mentalidade que os jogadores trouxeram para este jogo", explicou.