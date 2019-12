Mourinho descarta Bruno Fernandes no Tottenham em janeiro

O interesse do Tottenham em Bruno Fernandes, capitão do Sporting, esteve à beira de se transformar em transferência no verão passado. No entanto, e agora com José Mourinho ao leme, os spurs não têm o médio leonino na mira para o próximo mercado."Somos um clube diferente que não vai fazer as grandes transferências do mercado, que não vai na direção dos jogadores que já estão desenvolvidos ou num determinado nível de expectativa a nível económico. Definitivamente, eu diria não [à contratação de Bruno Fernandes]. Estarmos a falar do Bruno é estarmos a falar de um nível e de uma valoração que não é para nós", afirmou esta terça-feira o treinador português à Sport TV, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Manchester United, sua antiga equipa, agendado para amanhã, encontro da 15.ª jornada da Premier League.José Mourinho sublinhou ainda os motivos que o levaram a escolher o Tottenham para regressar ao futebol. "A razão pela qual vim foi pela visão que o presidente tem e as ambições relativamente ao futuro. Tem o melhor estádio e centro de treinos do mundo, com condições inigualáveis. O clube tem de dar um passo em frente noutros níveis, mas ser parte deste projeto, diferente dos que tive anteriormente, motiva-me.