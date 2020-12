Mourinho desvaloriza registo positivo antes de receber Arsenal: «Não significa nada»

O treinador português José Mourinho desvalorizou esta quinta-feira o registo que tem diante do Arsenal, equipa com a qual nunca perdeu em jogos em casa e que o Tottenham recebe no domingo, na Liga inglesa.

"Não significa nada para este jogo. É história e nada mais. Não tem importância", disse o técnico.

Mourinho nunca perdeu com os gunners em casa, somando seis vitórias e quatro empates em dez jogos, nos três clubes que orientou em Inglaterra, o Chelsea, o Manchester United, e, atualmente, o Tottenham.

"Da última vez que foi a Newcastle, também disseram que nunca tinha vencido ali e isso não me importou nada", lembrou Mourinho, em relação a um jogo que os spurs venceram na última época por 3-1.

O Tottenham lidera a Liga inglesa, a par do Liverpool, ambos com 21 pontos, e no domingo recebe o Arsenal (14.º), em jogo da 11.ª jornada.

Esta quinta-feira, a equipa londrina visita os austríacos do LASK Linz na quinta jornada da Liga Europa, bastando-lhe um empate para garantir já o apuramento para os 16 avos de final da competição.