Mourinho: «Disse aos jogadores que podia acontecer... e aconteceu»

Diante do Crystal Palace, o Tottenham esteve muito bem colocado para conseguir os 3 pontos, até que aos 81' Jeffrey Schlupp encontrou o caminho para bater Hugo Lloris. Para a história ficou um empate a um golo, um desfecho que Mourinho diz ter previsto ao intervalo quando falou aos seus jogadores.





"Sou uma pessoa experiente no futebol e na Premier League e disse aos meus jogadores o que podia acontecer... e aconteceu mesmo. Contra o Palace, pela forma como eles jogam tens de ter a bola. Tens de criar, porque caso contrário eles são uma equipa que te coloca uma bola longa na área e pode acontecer aquilo que aconteceu...", começou por dizer, à BBC Sport.Ainda assim, Mourinho assume que é possível analisar a partida de duas formas distintas. "Podemos ver o jogo de duas perspetivas: uma é que perdemos 2 pontos ou outra é que temos mais 1 ponto do que ontem. Nunca fico satisfeito com 1 ponto, vou a todos os jogos para ganhar, mas se às vezes não ganhámos é por mérito do adversário ou porque por vezes poderíamos ter feito melhor. Hoje creio que foi um pouco das duas coisas", considerou o técnico português, que a propósito da ausência de Bale explicou que se deveu a doença.Já Pierre-Emile Hojbjerg, que voltou a destacar-se no meio campo dos spurs, assume que a equipa londrina deveria ter feito mais. "Creio que poderíamos ter feito melhor, poderíamos ter controlado melhor. Não deveríamos ter-lhes permitido acreditar tanto e acabámos por lhes dar iniciativa. O 1-0 é sempre um bom resultado se continua assim, mas poderíamos ter controlado melhor o jogo e não o fizemos. Mas, de qualquer das formas, creio que é bom termos um jogo já na quarta-feira, porque faz com que estejamos prontos para a próxima oportunidade. Temos de seguir em frente, recuperar e ir de novo", disse o dinamarquês.