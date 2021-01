Mourinho diz que Van Dijk "é insubstituível" no Liverpool e deixa recado ao Chelsea

O Tottenham, de José Mourinho, defronta esta quinta-feira o Liverpool de Jürgen Klopp, na 20.ª jornada da Premier League. Na antevião do encontro, o treinador português comentou que, Van Dijk "é insubstituível" na equipa adversária, mas que também ele já teve de lidar com a ausência de Harry Kane, entre outros.





"Van Dijk é insubstituível, há jogadores que não podem ser substituídos. Aconteceu-nos o mesmo quando Harry Kane esteve lesionado. Não é possível substituir Harry Kane, assim como não é possível substituir Van Dijk", referiu Mourinho, sublinhando: "Perdemos o Son, perdemos o Kane, perdemos o Bergwijn, perdemos o Lamela... Como lidámos com isso? Milagres não há", referiu."[O Liverpool] tem bons jogadores, jogadores experientes, Fabinho pode jogar em qualquer lugar...", exemplificou.Mourinho, que no passado levou o Chelsea ao sucesso, foi também questionado sobre a contratação de Thomas Tuchel: "Não se pode comparar o trabalho no PSG com o trabalho na Premier League. Não é possível comparar", disse o atual treinador do Tottenham.