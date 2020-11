Mourinho diz sentir-se "nada confortável" com chamada de Bale à seleção do País de Gales

As chamadas dos jogadores às seleções são, em qualquer circunstância, uma dor de cabeça para os treinadores das equipas. Gareth Bale, extremo emprestado pelo Real Madrid ao Tottenham, integra a lista de convocados do País de Gales para os próximos compromissos na Liga das Nações, convocatória que não deixa José Mourinho "nada confortável" por algumas razões, uma delas relacionadas com a ausência do selecionador Ryan Giggs, que recentemente teve de responder à justiça por alegada tentativa de agressão à namorada.





"Não é [Ryan] Giggs o responsável por estas partidas e eu lamento isso porque nos últimos encontros [da seleção galesa] ele ligou-me, estivemos a falar sobre Ben Davies e trocámos algumas opiniões sobre a situação, algo que muito provavelmente não irá acontecer desta vez", começou por dizer o técnico português, em declarações citadas pela imprensa desportiva inglesa.

"E o facto de um dos treinadores pertencer à equipa técnica do Arsenal [Albert Stuivenberg] não me deixa muito confortável. Para ser sincero, não me deixa de todo confortável. As seleções nacionais deveriam ter treinadores que trabalhassem de forma única e exclusiva para elas e não treinadores que trabalham para outros clubes", prosseguiu.



Quanto à evolução de Gareth Bale, 'Special One' assegura que o extremo está a melhorar "a cada dia que passa". "Na quinta-feira senti que já é capaz de jogar os 90 minutos. Está a melhorar a cada dia que passa. Mas não é sobre poder ou não poder, é sobre saber controlar a situação e resguardá-lo ao máximo porque ele é um jogador que precisa de ser resguardado, até porque já teve problemas que chegue no passado. Está a trabalhar bastante e nós também estamos a fazer o mesmo de forma muito cuidadosa com ele, até porque ninguém quer estragar o trabalho que tem sido desenvolvido nos últimos meses."



José Mourinho afirma que a utilização de Gareth Bale na seleção galesa é, de certa forma, expectável, mas pede cuidados extra com o seu 'pupilo'. "O País de Gales tem dois jogos onde jogam para a Liga das Nações e eu espero que ele venha a jogar, mas se eles se importarem tanto como nós nos importamos, eles terão de ter em conta o período de recuperação. Têm de ter em conta quantos dias de descanso tem entre uma partida e outra, bem como os minutos que ele joga e não devem deixá-lo chegar a níveis de fadiga muscular", concluiu.