Mourinho e a liderança do Tottenham: «As pessoas não estão habituadas, mas eu estou»

O Tottenham está a realizar uma boa temporada, liderando a Premier League, e José Mourinho não podia estar mais contente. No comando dos spurs, o técnico, de 57 anos, regressou aos bons resultados e avaliou a prestação da equipa depois de vencer o Arsenal. Em conversa com o jornalista Renato Senise, o Special One deixou um recado aos críticos.

“Quando as pessoas disseram que o meu auge tinha passado, ganhei três títulos [Man. United]. O meu auge passou e eu ganhei uma taça, uma supertaça e uma Liga Europa. Isso foi no momento em que o meu auge passou, imaginem os outros que nunca o conseguem. Estou tranquilo e contente. Obviamente que o Tottenham é o Tottenham e as pessoas não estão habituadas [que o clube esteja na frente], mas eu estou. Se calhar essa sensação de ‘déjà vu’, a sensação de já ter vivido estas posições muitas vezes, talvez tranquilize os jogadores”, sublinhou, deixando bem claro: “A história da posse de bola é mais para os filósofos do desporto. O mais importante é o que fazes com a bola!”