Mourinho e a pouca utilização de Gareth Bale: «Minutos não é algo que se ofereça»

Gareth Bale foi emprestado pelo Real Madrid ao Tottenham com o pressuposto de o avançado galês poder jogar mais, mas a verdade é que José Mourinho não lhe tem dado muitos minutos. O técnico foi questionado sobre o tema na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Wycombe, para a Taça de Inglaterra.





"Não posso dar minutos aos jogadores, minutos em campo não é algo que se possa oferecer", começou por explicar Mourinho. "Todos conhecemos as dificuldades que teve durante as últimas temporadas. Todos sabemos que chegou lesionado, que esta época está um pouco melhor em algumas coisas e menos bem noutras mais pequenas.""O mais importante é que seja consistente nos treinos, quando isso acontece então está pronto, não para receber minutos, mas para os ganhar. Isto é diferente."Gareth Bale soma apenas 623 minutos esta temporada, tendo participado em apenas quatro jogos da Premier League e um da Taça de Inglaterra. Nas competições europeias esteve em seis jogos, mas nunca completou 90 minutos.