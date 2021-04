Mourinho e as palavras de Pogba: «Não poderia estar menos interessado com o que ele diz...»

Questionado após o duelo com o Everton sobre as declarações de Paul Pogba, que fez uma comparação entre o trabalho com Ole Gunnar Solskjaer e com o português, José Mourinho deixou uma resposta que, não dizendo muito... diz tudo





"O que quero dizer é que não poderia estar menos interessado com o que ele diz. Não estou mininamente interessado", atirou, sem papas na língua o técnico português, que momentos antes tinha sido desafiado a comentar o penálti assinalado a favor do Everton."Não vou comentar. Tendo tanta experiência e anos disto, neste momento só me apetece rir. É assim que nós somos normalmente, sem protestos. Não me preocupa não termos protestos. O trabalho está feito e o árbitro tomou a sua decisão. É difícil para o VAR tomar uma decisão que vá contra à do árbitro. Contra o mesmo árbitro que, no jogo com o Arsenal, de quem nos queixámos... Os jogadores provavelmente sentiram o mesmo", disse.