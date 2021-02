Mourinho e os maus resultados do Tottenham: «Não sinto qualquer pressão»

O Tottenham defronta o Wolfsburgo, na Liga Europa, tendo apenas uma vitória nos últimos seis jogos disputados, mas José Mourinho nem quer ouvir falar em pressão.





"Não sinto qualquer pressão. É uma questão de responsabilidade, ambição e motivação", assegurou o treinador português na antevisão do jogo de amanhã, na Áustria. "Isso é bem diferente e muito melhor do que pressão. Falei com os jogadores hoje e vamos conversar novamente à noite, antes do jantar."Mourinho recorda o percurso dos spurs até aqui na prova. "Trata-se de uma competição muito longa e para nós este será o 10.º jogo na Liga Europa, o que é de loucos até porque ainda não estamos a meio... Por isso, é uma competição muito difícil de ganhar e temos de ter a ambição, a motivação, bem como a responsabilidade de alcançar um bom resultado."Na Premier League o Tottenham caiu para o 9.º lugar, mas o treinador português não deixa de acreditar no quarto lugar, a posição que dá acesso direto à fase de grupos da Champions. "Chegar ao quarto lugar é muito difícil mas não é matematicamente impossível. Na última época estávamos numa má posição para chegarmos à Liga Europa mas conseguimos. A nossa motivação foi saber que matematicamente era possível. Vamos fazer o mesmo agora."