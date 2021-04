Mourinho e os motivos para a perda de pontos do Tottenham: «Talvez nunca revele»

O Tottenham já perdeu 18 pontos esta época, em jogos que esteve a ganhar e que depois empatou ou perdeu na Premier League. Pontos cruciais e que afastam a equipa treinada por José Mourinho das quatro primeiras posições da tabela, as que dão acesso à Liga dos Campeões.





O treinador sabe que o problema existe. Ainda no último encontro, frente ao Manchester United, os spurs venciam por 1-0 ao intervalo e acabaram por perder por 3-1. "Eu sei o que aconteceu", disse o treinador, aos microfones da 'Sky Sports'."Também se pode ver o problema de uma outra perspetiva. De uma equipa que começa os jogos bem, que entra a ganhar, e isso é positivo. Mas entendo que quando se está a ganhar e depois se perdem pontos, há coisas negativas nisso."E por que será que isso acontece? "Não vou discutir isso consigo [com o jornalista]. Tem a ver com algumas das nossas qualidades como equipa, mas não o vou discutir consigo", disse Mourinho, na antevisão do jogo de amanhã, com o Everton.E quando estará o técnico preparado para abordar a questão? "Talvez nunca."O Tottenham é 7.º na Premier League, a 6 pontos do West Ham, que é 4.º, e a 25 do líder, o Manchester City.