Mourinho espera que Bale se afirme na ausência de Kane: «É um momento crucial para ele»

Sem Harry Kane, e ainda sem saber o período de ausência do avançado inglês, José Mourinho espera que outros jogadores se assumam como decisivos no Tottenham. A começar por um dos jogadores que mais expectativa gerou esta época, mas que até ver pouco ou nada fez (pelo menos ao nível daquilo que esperavam). Falamos de Gareth Bale, extremo galês que chegou aos spurs cedido pelo Real Madrid. Agora





"Não jogou muito. Diante do Liverpool fez 15 minutos quando já estávamos a perder por 3-1 e com o Liverpool confortável e a dominar. Mas já fez 90 minutos na Taça e para ele é muito importante isso. Este é um momento crucial para ele. Sente-se cada vez melhor. Quando perdes um jogador com a qualidade do Harry, outros jogadores têm de assumir e esperemos que o Bale nos possa ajudar", declarou o técnico português.Ainda assim, não se pense que Bale irá entrar na equipa no lugar do avançado inglês. Pelo menos não na sua posição em campo. "Não creio que seja um avançado centro e não creio que goste de jogar lá. Foi algo que falámos quando ele chegou: foi muito claro comigo, ao dizer-me que não se sente o extremo esquerdo ou o número 10 que foi no passado. A posição onde gosta de jogar é onde o temos colocado, que é no lado direito do ataque. Por isso, sempre que jogar será aí que o fará", garantiu.