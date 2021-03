Mourinho: «Estou feliz por tudo o que Vinícius nos tem dado, mas com Kane é diferente...»

O Tottenham de José Mourinho venceu (2-0) o Dínamo Zagreb, em jogo da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, e o treinador português não podia estar mais contente, especialmente com Harry Kane. O avançado internacional por Inglaterra apontou os dois golos dos spurs na partida de hoje e, apesar de ter saído com algumas queixas, não deverá ficar de fora da próxima jornada da Premier League.

"Penso que não seja nada de grave. Domingo temos um jogo em que todos quererão participar e não será uma coisa mínima que irá travá-lo [de estar presente]. Não sinto que seja qualquer coisa grave", começou por dizer o técnico português, em declarações à 'BT Sport', no final da partida.

Apesar dos dois golos de vantagem, José Mourinho alerta para os perigos que a formação croata poderá incutir no embate da segunda mão.

"Penso que mais um golo traduziria melhor aquilo que foi o jogo e nos deixaria numa posição ainda melhor. Mas se me perguntasse antes do jogo se 2-0 seria um bom resultado, eu provavelmente diria que sim. Só será um bom resultado se fizermos um bom trabalho lá [na Croácia]. Vai ser um jogo difícil. Em casa eles vão sentir-se mais confortáveis em ir com tudo porque não têm nada a perder."

José Mourinho aproveitou ainda para elogiar a prestação de Harry Kane, sem esquecer todo o trabalho que Carlos Vinícius, avançado emprestado pelo Benfica aos spurs, tem desempenhado desde que chegou à equipa.

"Ele tem feito tudo. Ele tem feito o trabalho de um avançado, que é marcar golos, o trabalho de equipa, que tem sido criar espaços para os colegas e ligar o jogo, e ainda o trabalho defensivo extra, que nem todos os avançados fazem. Ele ajuda-nos imenso. Não poderia estar mais feliz. Eu dei descanso a muitos jogadores e estou muito feliz por tudo aquilo que o Vinícius nos tem dado, mas com Harry Kane é diferente", concluiu.