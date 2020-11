Mourinho explica posts engraçados que faz no Instagram: «Tenho de pôr sal e pimenta...»

José Mourinho tem andado muito ativo nas redes sociais, particularmente no Instagram, onde tem feito uns posts engraçados, que o treinador do Tottenham acabou agora por explicar ao site 'Talk Sports'.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Mourinho (@josemourinho)

O técnico partilhou uma foto dos jogadores 'colados' ao telefone no balneário depois da vitória sobre o Burnley, ou outra a comer pipocas a bordo de um avião, satirizando a pausa de novembro para os compromissos das seleções.Mourinho garante ser o responsável pela gestão da sua conta. "Não aceito que isso fique apenas nas mãos de outros, tenho de pôr sal e pimenta, é óbvio."Depois explicou por que motivo partilhou a foto dos jogadores ao telefone: "Fez-me lembrar os tempos em que eu era adjunto de Louis van Gaal, em que ele dizia: 'não quero os jogadores ao telefone'. Vinte anos mais tarde estamos numa situação em que depois dos jogos cada jogador pega no seu telefone, é normal. Eu também o faço."E prosseguiu: "Como treinadores duramos mais do que os jogadores na profissão, por isso passamos por diferentes gerações de futebolistas. Uma das nossas qualidades tem de ser adaptarmo-nos a eles e aos novos tempos. Por isso foi um post engraçado."