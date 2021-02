Mourinho faz as pazes com Dele Alli: «Conversámos e disse-lhe que precisávamos dele»

José Mourinho diz ter chegado a "terreno comum" com Dele Alli. O médio inglês, outrora preponderante na equipa do Tottenham, tem estado afastado das escolhas do técnico. Esta época, apenas foi titular na primeira jornada da Premier League, quando os Spurs perderam com o Everton. Mas o calvário de Dele Alli pode estar a chegar ao fim.





"Tive uma boa conversa com ele ontem. Falámos sobre a hipótese de ele voltar à equipa. Acho que encontrámos terreno comum, posso dizer assim. Nós precisamos de um bom Dele Alli. Só estamos à espera que ele volte ao normal, a treinar com a equipa. Precisamos dele e deixei isso claro na nossa conversa", revelou o técnico português, em conferência de imprensa."Uma boa conversa não faz milagres, não coloca um jogador em forma. Mas acho que esta conversa pode ter sido a motivação extra que ele precisa para voltar o mais rápido possível e passar a estar disponível para a equipa", concluiu Mourinho.Dele Alli soma apenas 12 intermitentes jogos esta temporada, num total de 472 minutos.