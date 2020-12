Mourinho frustrado com segunda derrota consecutiva: «Foi um jogo estranho»

José Mourinho estava frustrado após a derrota do Tottenham frente ao Leicester por 2-0, em casa. O técnico classificou o encontro como "estranho".





"É frustrante. Acho que foi um jogo estranho. Um jogo onde perdemos com um penálti e um autogolo, onde o nosso guarda-redes não fez uma única defesa. Mas também não jogámos muito bem. Foi um jogo estranho. Não começámos bem e na segunda parte foi o autogolo. A equipa tentou reduzir, conseguiu oportunidades importantes, mas não acho que tenha sido um grande jogo. As duas equipas não jogaram muito bem", comentou na BBC.Em apenas uma semana, o Tottenham passou de líder da Premier League para estar a seis pontos do Liverpool, mas Mourinho acredita que continua na luta."Merecíamos ter vencido em Liverpool e podíamos ter tido uma semana fantástica. Ter alcançado algo que ninguém faz há muito tempo, há muitos jogos. A equipa foi fenomenal contra o Liverpool. Mas, se olharmos para a tabela, à parte do Liverpool, está toda a gente com mais ou menos os mesmos pontos", afirmou.