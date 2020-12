Mourinho: «Hoje alcançámos um dos nossos objetivos»

O Tottenham de José Mourinho venceu, esta quinta-feira, os belgas do Antuérpia por 2-0 e confirmou o primeiro lugar do grupo J, classificação que permite à formação orientada pelo treinador português ser cabeça de série no sorteio que acontecerá na próxima segunda-feira.





"Estamos focados na próxima partida. Jogamos todas as partidas para ganhar. A intenção é sermos sempre positivos. Hoje alcançámos um dos nossos objetivos, não um fundamental, mas que poderá ajudar-nos mais para a frente."

Saída de Winks diretamente para o balneário

"Eu disse-lhe para ele ir. Eu disse para todos os jogadores que saíssem do relvado que fossem para o balneário porque quando o tempo está assim frio, eu prefiro que eles tomem logo um banho. Alguns vão, outros preferem ficar até ao final. Winks decidiu ir e eu estou contente com isso porque fui eu quem lhe disse para o fazer."

Exibição de Lo Celso, marcador do segundo golo dos spurs

"Esteve a um grande nível na última temporada, mas depois lesionou-se e acabou por não fazer a pré-temporada. Ele tem jogado na Liga Europa e tem sido utilizado como suplente na Premier League. Esteve muito bem na última partida assim como nesta. Está mais perto de voltar a ser o Gio normal. Assim que ele estiver completamente em forma, vai poder mostrar todo o seu potencial."

O momento em que Dele Alli abandonou o banco de suplentes antes do final do jogo

"Vamos não tentar fugir da realidade. Um jogador que está no banco de suplentes e apercebe-se que todas as cinco substituições já estão feitas e que não irá entrar é normal que não fique contente. Nem eu esperaria que ficasse. Mas todos os jogadores que estão no banco de suplentes ou qualquer jogador que saia de campo em ambientes frios, comigo, podem ir para o balneário e eu até prefiro que isso aconteça", concluiu.