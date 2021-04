Mourinho já foi 'avisado' pelo Tottenham sobre objetivo a cumprir e já há nome para o substituir

O 'Mirror' avança esta quarta-feira que o Tottenham já fez saber a José Mourinho que dificilmente continuará à frente dos spurs se não garantir o apuramento para a próxima edição da Liga dos Campeões. Ora, quando faltam sete jornadas para o final da Premier League e estando a 6 pontos do 4.º lugar (ocupado pelo West Ham), a imprensa inglesa não vê que o treinador português tenha a vida facilitada e coloca já a alternativa em cima da mesa.





Segundo aquele jornal, o substituto de Mourinho pode também falar português. Nuno Espírito Santo estará a ser seguido pelo diretor executivo do Tottenham, Daniel Levy, há algum tempo e agrada à estrutura do clube que 'esbarra' com o problema mais comum: os valores monetários. O jornal escreve que são precisos 8 milhões de libras para que o Wolverhampton deixe sair NES, valor ao qual se tem de acrescentar ainda a indemnização necessária para pagar a Mourinho.Os nomes de Brendan Rodgers (Leicester) e Julien Nagelsmann (Leipzig) estão também em cima da mesa para substituir Mourinho.