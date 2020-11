Mourinho: «Liverpool rebentou com a Premier League o ano passado»

Atualmente no segundo lugar da Premier League, a 1 ponto do Leicester, José Mourinho rejeita colocar o 'seu' Tottenham como candidato ao título.





"Não me interessa se é o Liverpool, o Chelsea, o West Bromwich, queremos é ganhar jogos. O Liverpool, o ano passado, rebentou com a Premier League, foi o mesmo Liverpool que demorou 5 anos a construir e gastando milhões que nós não podemos gastar. Não nos peçam que, a fazer mercados inteligentes - não foi um mercado no qual tivéssemos condições económicas -, consigamos fazer num ano ou dois o que os outros demoram cinco e seis a fazer", afirmou em entrevista à Sport TV.