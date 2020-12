Mourinho: «Manchester United foi o primeiro clube onde eu senti que precisava de tempo»

José Mourinho foi, esta terça-feira, questionado a voltar atrás no tempo e recordar algumas das suas passagens pelas variadíssimas equipas de topo do futebol europeu que orientou.

Com o sucesso a fazer parte do quotidiano de cada uma das suas etapas profissionais, o técnico português, que atualmente lidera o comando do Tottenham, recordou o período em que orientou o Manchester United, o primeiro clube onde realmente sentiu que "precisava de tempo", afirmando que a saída de Old Trafford aconteceu numa altura em que ainda estava "a meio do processo".

"Num certo período da minha carreira profissional, em função do perfil do clube que tinha em mãos, não precisávamos de muito tempo até termos sucesso. Fizemo-lo no FC Porto, Inter, Real [Madrid], Chelsea, nas duas ocasiões. Conseguimo-lo sem essa necessidade de longevidade, com o meu desejo louco de querer ir para vários países, tentar vencer em cada um deles, e juntar o máximo de experiências diferentes, fizemo-lo sobretudo porque tratava-se de vencer e dizer 'adeus', tentar algo diferente", afirmou o técnico luso, na antevisão ao encontro com o Liverpool, lembrando, de seguida, a passagem pelo Manchester United.

"O primeiro clube onde eu realmente senti que precisava de tempo e que não me foi dado foi no Manchester United porque senti que deixei o clube a meio do processo, mas eu aprendi desde muito cedo a respeitar as decisões [de outros] e foi o que fiz no United", apontou, continuando: "Fizemos o que fizemos, o que foi possível fazer, e seguimos em frente. Eu estou feliz, eles estão felizes e mantemos uma ótima relação, algo que eu fico sempre satisfeito e orgulhoso em dizer sempre que saio de algum clube. Sempre mantive boas relações com todos eles, o United é apenas mais um exemplo disso."

Futuro no Tottenham

"Agora, no Tottenham eu sei o perfil de trabalho que tenho em mãos e graças a Deus estou a gostar imenso de estar no clube, acredito que o clube também está feliz por trabalhar comigo, por isso vejo-me aqui por um longo período de tempo. Mas se pudermos acelerar o processo, tal e qual estamos a fazer neste momento, e continuarmos a fazer as coisas bem como temos vindo a fazer, é claro que não vamos desperdiçar tempo."