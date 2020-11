Mourinho não coloca Tottenham na corrida: «Somos apenas um pónei»

O Tottenham visitou o reduto do Chelsea e de lá saiu com um empate que lhe permite continuar no topo da tabela da Premier League, mas para José Mourinho este resultado nada muda: os spurs não são candidatos ao título. E o técnico português não poderia ter escolhido uma forma mais peculiar para o dizer...





"Não estamos sequer na corrida, por isso nem somos sequer um cavalo. Somos um pequeno, pequenino cavalo... um pónei. Somos apenas um pónei e logo aí podes ver as diferenças", disse o treinador luso, que ainda assim se mostrou satisfeito pelo facto de os seus jogadores terem encarado este resultado com um sabor agridoce."Um empate em Stamford Bridge normalmente é positivo e ficar no topo da tabela também o é. Mas o meu balneário não está feliz com o resultado e isso é fantástico. É uma mudança completa de mentalidade e de personalidade. Foi um jogo onde os respeitámos e onde eles nos respeitaram. Ninguém arriscou ou tentou mudar o rumo do jogo. Estavam todos numa situação em que com um erro poderia ditar-se o vencedor, especialmente nos últimos 15 minutos", analisou."O jogo não teve muitas chances, ambas as equipas queriam ganhar, respeitaram-se e ninguém arriscou. Eles tiveram um remate de fora da área, nós tivemos mais chances na primeira do que na segunda parte. Creio que um jogo grande é complicado para ambas as equipas", considerou o treinador.