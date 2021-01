Mourinho não queria mas o jogo do Tottenham com o Aston Villa foi mesmo adiado

José Mourinho tinha dito que a equipa do Tottenham não tem calendário disponível para encaixar mais jogos até ao final da época, mas a Premier League acaba de adiar o jogo dos spurs com o Aston Villa, que devia realizar-se na próxima quarta-feira.





"Na sequência de um pedido do Aston Villa para o reagendamento do jogo, devido ao número de jogadores e elementos da equipa técnica que testaram positivo à covid-19 ou entraram em isolamento, a Premier League não teve outra opção que não fosse o adiamento", pode ler-se no comunicado do organismo.Devido ao surto de covid-19 ocorrido na semana passada, o Aston Villa já tinha tentado mudar a data do jogo com o Liverpool, da terceira eliminatória da Taça de Inglaterra, mas a federação não cedeu e a partida acabou por acontecer na última sexta-feira, com uma goleada dos reds, por 4-1, frente a uma equipa de miúdos.