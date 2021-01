Mourinho: «Ndombélé é o exemplo perfeito de como comigo as portas estão sempre abertas»

José Mourinho estava naturalmente satisfeito após a vitória do Tottenham por 3-1 no terreno do Sheffiled United.





"Resultou bem, não pelo modelo tático, mas pela mentalidade dos jogadores. Foram muito agressivos, dominantes. O 2-0 ao intervalo foi curto. O jogo já devia estar resolvido aí, mas não estava, estava 2-0. Na 2ª parte sofremos um golo, mas tivemos a personalidade e o desejo de voltar a marcar e estou muito feliz com o jogo", afirmou à Sky Sports.O técnico português deixou ainda elogios a Ndombélé, médio que marcou o terceiro golo dos spurs."O Ndombélé está a jogar os 90 minutos agora, está a gerir a sua forma física para isso. Tem uma qualidade fantástica, claro, mas agora acho que tem a mentalidade certa e a condição física que o tornam um jogador incrível. Quando um jogador não se exibe ao nível que tem, acho sempre que a culpa é dele, mas quando se exibe a esse nível também acho que é responsabilidade sua. Acho que o Ndombélé é o exemplo perfeito de que, comigo, as portas estão sempre abertas para jogadores que queiram ajudar a equipa, alinhar a direção com a equipa. Ele está a fazer uma boa temporada e a fazer grandes exibições, como hoje", concluiu.