Mourinho: «O Vinícius quando joga está sempre lá para nós e estamos muito felizes com ele»

"Estou feliz. Acho que os jogadores foram profissionais e não pararam enquanto o resultado não estava feito. A atitude foi positiva e isso significa muito para mim e para a competição. Os jogadores do Marine devem estar felizes porque isto significa também que jogámos de forma séria", afirmou o técnico à BBC.Mourinho mostrou-se também radiante com os desempenhos de Carlos Vinícius. "O hat-trick é bom para ele, claro. Para um avançado que não joga muito porque tem o maior à frente dele, sempre que tem uma hipótese de jogar, como na Liga Europa, está lá para nós e estamos muito felizes com ele", concluiu.Já Lucas Moura, amigo confesso de Carlos Vinícius, mostrou-se de igual forma contente pelo desempenho do compatriota."Estou muito feliz pelo meu amigo Vinny. Ele está a melhorar o seu inglês. Estou a ajudá-lo. Ele trabalha muito em todos os treinos, todos os dias e merece o que está a fazer", revelou.