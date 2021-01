Mourinho: «Os rapazes tentaram lutar contra o sofrimento que estão a sentir»

O Tottenham, de José Mourinho, voltou este domingo a escorregar na Premier League e está mais distante dos primeiros lugares. Na reação à derrota (1-0) em Brighton, o técnico português considerou que os jogadores tentaram de tudo para alcançar outro resultado.





"Não começámos bem. Eles poderiam ter marcado logo a abrir quando acertaram na trave. Na primeira parte senti que a equipa estava muito triste com o golo sofrido. Faltou enorgia. Nos últimos 25, 30 minutos, deram tudo, mas claro, com algumas limitações. Não conseguimos marcar e demos ao adversário possibilidades de contra-atacar", começou por referir, Mourinho, à BBC Sports."Os rapazes mostraram muito ânimo na segunda parte e tentaram lutar contra o sofrimento que estão a sentir. Eles tentaram, por isso não tenho nada a apontar-lhes. Saio do jogo com boa impressão deles. Tentámos de tudo, mas eles defenderam e ainda colocaram outro central, por isso não conseguimos marcar", concluiu o treinador português.