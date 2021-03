Mourinho: «Penálti? Se alguém pensa o contrário tem de ser adepto do Arsenal com bilhete de época»

José Mourinho criticou a arbitragem após a derrota do Tottenham no dérbi com o Arsenal, nomeadamente o lance que acabou por decidir a partida, o penálti marcado por Lacazette aos 64 minutos.





"O que vejo do banco no início é apenas uma impressão. Estou a 40, 50 metros de distância. Mas eu vi no iPad. Os árbitros às vezes têm um trabalho difícil. Não reclamei, mas quando vejo no iPad é o que é. Se alguém pensa o contrário tem de ser adepto do Arsenal com bilhete de época. É o único argumento que aceito porque é a paixão a falar. Fora isso, não aceito uma visão diferente", disse Mourinho, à Sky Sports.O técnico reconheceu que os spurs não realizaram uma boa partida, sobretudo na primeira parte, as insistiu nas críticas relativamente ao penálti. "Jogámos realmente mal na 1.ª parte. O 1-1 não era reflexo do que se passou. Estivemos pobres, defendemos mal. Sem intensidade ou pressão. Alguns jogadores importantes escondidos. Mesmo mau. Na segunda parte recuperámos o controlo do jogo. Nos nossos bons momentos fizemos alterações para tentar ganhar o jogo e depois árbitro tomou uma decisão errada e VAR confirmou essa decisão errada. Para ser honesto e pragmático: a primeira parte foi deles [Arsenal]. A segunda parte: Michael Oliver e Paul Tierney, o VAR. Eles decidiram o jogo", acrescentou o português.