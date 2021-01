«Mourinho pode não cantar, mas de certeza que se safava na pandeireta»

Para lá da noite de sonho vivida por Adebayo Akinfenwa, o duelo entre Wycombe e Tottenham permitiu também ao técnico Gareth Ainsworth defrontar José Mourinho, num duelo particular com um treinador que nas horas vagas é vocalista de uma banda de rock - os Cold Blooded Hearts. Ora, após o encontro, a imprensa inglesa decidiu entrar na 'brincadeira', falar do estilo peculiar de Ainsworth e até desafiou Mourinho a juntar-se à banda do técnico rival. Mourinho separou as águas, até falou do penteado de Guardiola e recusou arriscar-se no mundo da música.





"Uma coisa é o treinador, outra é o homem. O treinador é bom. Só consegues ficar num clube tanto tempo, jogar em tantas divisões, ser promovido, se fores bom. Sabe o que quer e a equipa joga da forma que ele pretende. E depois há o homem. Ele deve ser alguém que aprecia a sua vida. Parece ser um tipo feliz e se para seres feliz tem de fazer parte de uma banda, cantar e fazer parte do maravilhoso mundo da música, então apenas tem de continuar. Lembro-me de terem dito que por ter um penteado diferente iria ser visto como um bom treinador. Mas não tem nada a ver com isso. Vejam o Guardiola, nem tem cabelo! O meu é sempre o mesmo, clássico, preto e branco... E ele tem este estilo rockeiro, fantástico. Quanto a cantar... lamento mas não posso, porque iria destruir as suas músicas", atirou entre risos o treinador português.Minutos depois surgiu a resposta de Ainsworth, que não pareceu convencido da nega de Mourinho para cantar. E se o técnico setubalense não quer mesmo fazer uso da sua voz, há sempre uma solução... "Ele disse que poderia não ser capaz de cantar, mas tenho a certeza que se safaria na pandeireta. É uma pessoa de topo e um fantástico treinador. Mostrou muito respeito por nós hoje e estou honrado por ter estado contra ele esta noite", declarou o treinador da formação do Championship, que esta segunda-feira perdeu por 4-1 e ficou pelo caminho na Taça de Inglaterra.