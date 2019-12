Mourinho pode perder um diamante a custo zero

José Mourinho está prestes a perder um dos diamantes do seu plantel, uma vez que a permanência de Christian Eriksen no Tottenham parece cada vez mais uma miragem. O contrato do internacional dinamarquês termina em junho do próximo ano e Daniel Levy, presidente dos spurs, quer evitar que o craque saia a custo zero no mercado de inverno... o que não se afigura nada fácil. Eriksen continua instransigente em renovar o vínculo e o emblema londrino perde terreno negocial a cada dia.





Segundo o ‘Daily Mail’, os spurs estão dispostos a abrir mão do médio por um valor a rondar os 50 milhões de euros, bem longe da cotação de mercado de Christian Eriksen, que está avaliado em 100 milhões de euros. Porém, os 'tubarões' não querem abrir os cordões à bolsa, visto que, daqui a umas semanas, poderão contratar o dinamarquês a custo zero. Ainda assim, o Tottenham confia na ética dos interessados, onde o Real Madrid surge no topo da lista. Esta é uma contratação que satisfaz as pretensões de Zinedine Zidane, que ainda está empenhado em levar Pogba de Manchester para a capital espanhola.Contudo, existe ainda a possibilidade de Eriksen renovar contrato se lhe for prometido que sai no final da temporada.