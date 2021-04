A cláusula no contrato que permite despedir Mourinho com indemnização menos choruda

Quando foi contratado há mais de um ano, José Mourinho chegou ao Tottenham com a expectativa de recolocar os spurs no rumo ganhador, a começar desde logo pela entrada na Liga dos Campeões. A primeira tentativa foi falhada, já que levou os londrinos ao sexto lugar em 2019/20, mas o projeto era a longo prazo e Daniel Levy deu um novo voto de confiança ao português.





O problema é que a segunda temporada não está também a correr de feição, os spurs são sextos e no domingo desperdiçaram uma chance de ouro de chegar ao top-4, ao empatarem diante do aflito Newcastle. Com oito jogos pela frente ainda muito pode acontecer, mas segundo o 'Daily Mail' os responsáveis londrinos já se preparam para um eventual falhanço, que poderia levar ao despedimento do treinador português. E aí, de acordo com o relato da imprensa inglesa, há um 'trunfo' do lado do Tottenham.É que, apesar de ter um contrato milionário, que lhe rende um salário anual de 17,2 milhões de euros - válido por mais duas temporadas -, José Mourinho poderia ser despedido e levar para casa uma compensação bem abaixo dos 34,4 milhões que em teoria teria direito. Tudo porque o seu salário base será de 11,4 milhões de euros, pelo que contas feitas o valor a pagar caso seja despedido por falhar os objetivos desportivos será de 22,8M€. Segundo o 'Daily Mail', essa possibilidade está patente numa cláusula existente no contrato assinado entre as duas partes e de certa forma deixa Mourinho ainda mais pressionado para mostrar serviço, sob pena de ser mesmo despedido.Note-se que José Mourinho tem este ano uma oportunidade de ouro de devolver o Tottenham ao rumo dos títulos, quando comandar os spurs na final da Taça da Liga, diante do Manchester City, a 25 de abril, mas no seio dos spurs o sentimento é de que ganhar este troféu não chega, até porque apenas valerá o acesso à nova UEFA Europa Conference League, uma prova que os responsáveis do Tottenham olham como uma secundária.