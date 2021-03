Mourinho: «Por que Bale demorou tanto a alcançar este nível? Perguntem ao Real Madrid...»

José Mourinho saiu em defesa de Gareth Bale. Na antevisão ao duelo com o Fulham, a contar para a próxima jornada da Premier League, o treinador português foi confrontado com o facto de o internacional galês ter demonstrado uma grande evolução nas suas exibições e por que razão não esteve ao mesmo nível no Real Madrid nos últimos anos.





"Durante os últimos dois anos tinha o que tinha em Madrid. Perguntem-lhes. Talvez se te responderem possas entender melhor por que tardou tanto a alcançar este nível. Talvez ser paciente foi a principal razão para que Gareth Bale alcançasse este nível que mostrou nas duas últimas semanas", começou por dizer o técnico, sem querer adiantar a sua titularidade amanhã.

"Ele está bem. Se vai ser titular ou suplente, não sei. É um jogador muito experimentado. Teve uma grande reação depois do jogo frente ao Burnley", finalizou.