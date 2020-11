Mourinho puxa por Carlos Vinícius na análise à vitória do Tottenham frente ao WBA

O Tottenham venceu este domingo o West Bromwich, com um golo de Harry Kane aos 88 minutos. No final do encontro, da 7.ª jornada da Premier League, José Mourinho lembrou que este era um jogo logo à partida complicado e explicou que a aposta em Vinícius foi na tentativa de colocar problemas diferentes ao adversário.



"Jogo com todos os ingredientes para perder pontos, perante um adversário difícil, que tentou fechar todas as hipóteses", referiu o treinador português: "Não tivemos muitas oportunidades, mas foi um jogo em que nunca desistimos."





"Depois mexi na equipa, entrou Carlos Vinícius [jogador emprestado pelo Benfica] para mudar um pouco a estratégia, para dar ao adversário um problema diferente... e o Harry Kane ficou mais livre e teve espaço para fazer o golo da vitória", analisou Mourinho.