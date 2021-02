Mourinho quer Dele Alli de volta já frente ao Everton: «Pode estar no banco e jogar 15 minutos»

O Tottenham de José Mourinho defronta esta quarta-feira o Everton, em Goodison Park, nos oitavos de final da Taça de Inglaterra. Um encontro que pode marcar o regresso de Dele Alli às opções do técnico português depois de meses de polémica.





"Dele Alli treinou ontem com a equipa e treinou bem. Esteve muito tempo fora da equipa e tem treinado nas últimas duas semanas. Está a recuperar, mas não tenho a certeza que possa jogar amanhã. Se nos pode ajudar? Acredito que sim. Talvez ele possa estar no banco e entrar alguns minutos para ajudar a equipa. Isso é possível. Tenho de falar com ele, mas acho que sim, que pode jogar amanhã.Não mudou nada em relação a ele. Não está lesionado e pode treinar com a equipa. Passou por um processo em que não treinou, mas agora voltou ao trabalho com a equipa. Nada mudou. O que talvez tenha mudado é a especulação à volta dele. Agora toda a gente sabe que ele é jogador do Tottenham e não vai a nenhum lado. Com o fim da especulação, acabam também as interrogações e ele agora pode ajudar a equipa. É isso que queremos e precisamos. Jogadores que ajudem a equipa. Numa situação normal, ele não seria considerado para o jogo de amanhã, mas como temos tantos lesionados. Tenho de conversar com ele, mas acho que pode estar no banco e ajudar por 15 ou 20 minutos", afirmou, em conferência de imprensa.Quanto a Harry Kane, que regressou à competição frente ao WBA, Mourinho acredita que está bem fisicamente."O Harry Kane não teve qualquer reação adversa ao regressar à competição. Tem estado bem. Precisa de jogos para sentir como está realmente", concluiu.