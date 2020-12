Mourinho questiona crise de lesões no Liverpool: «Nós também temos dois sub-16 lesionados»

O Tottenham, de José Mourinho, lidera a Premier League com os mesmos pontos do Liverpool - os Spurs levam vantagem no saldo de golos - e na quarta-feira desloca-se precisamente ao estádio dos reds para o jogo grande da 13.ª jornada.





Na antevisão à partida, o treinador português questionou a alegada crise de lesões na equipa de Jürgen Klopp, considerando que só no caso de Virgil van Dijk (que falha o resto da época após a rotura no ligamento do joelho) pode falar-se em lesão grave, sendo que os reds não poderão contar com o avançado português Diogo Jota."Dêem-me a lista de lesões do Liverpool e comparem-na com aquela que é a melhor equipa do Liverpool. Também posso Posso dar-vos uma lista de lesões no Tottenham. Temos dois miúdos dos sub-16 com lesões, outros dois nos sub-21 e três nos sub-23. Temos Lamela e Tanganga. É esta a nossa lista", afirmou o Special One, em conferência de imprensa."Acho que Alisson não está lesionado. Alexander-Arnold não está lesionado. Matip, acredito que vai jogar. Fabinho não está lesionado. Robertson não está lesionado. Henderson não está lesionado. Wijnaldum não está lesionado. Salah não está lesionado. Firmino não está lesionado. Mané não está lesionado. Van Dijk está lesionado e é um jogador muito bom, claro", acrescentou o técnico português."Então, onde estão as lesões? Existem lesões normais, é normal. James Milner está lesionado, Lamela está lesionado e todos os clubes sofrem lesões de vez em quando. O Liverpool tem uma lesão grave, que é Van Dijk", concluiu Mourinho.