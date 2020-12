Mourinho reagiu assim à derrota em Liverpool e até Rivaldo aplaudiu

Depois de deixar bem claro que o Tottenham não merecia ter saído de Anfield, diante do Liverpool, com uma derrota, José Mourinho foi às redes sociais para deixar mais um comentário à atuação dos spurs.

"O momento em que o poste negou-nos a vitória que merecíamos. Orgulhoso por todos", escreveu o técnico português na página oficial do Instagram. A publicação, que rapidamente recebeu milhares de apreciações positivas, teve ainda um comentário do ex-internacional brasileiro Rivaldo, que comentou com cinco 'emojis' em jeito de aplausos.

Recorde-se que, com esta derrota, o Tottenham perdeu a liderança na Premier League, lugar esse que agora pertence à formação orientada por Jürgen Klopp, que soma 28 pontos (mais três do que os spurs) ao fim de 13 jornadas.