Mourinho recebe prémio 'Inovação no desporto' na Web Summit

O programa da Web Summit tem hoje como um dos pontos altos a presença de José Mourinho, que vai receber o prémio ‘Web Summit Innovation in Sport’, que reconhece “pessoas e organizações que incorporaram com sucesso tecnologia na busca da excelência”. O técnico do Tottenham irá falar a partir das 12 horas, num painel que terá a duração de 25 minutos.

“É o maior treinador do futebol moderno, incomparável em termos de troféus, longevidade e sucessos consistentes. Estamos a homenagear o melhor treinador de todos os tempos”, pode ler-se num comunicado assinado por Darren Cleary, diretor de desporto da Web Summit.

A partir das 16h05 é a vez de António Félix da Costa participar no evento. O piloto português, campeão do Mundo de Fórmula E, estará num painel intitulado ‘A fórmula vencedora’. Serena Williams, Emile Heskey ou Henri k Larsson são alguns dos outros participantes de hoje.