Mourinho repreende jogadores após passarem a noite de Natal juntos: «Estamos desiludidos»

O Tottenham venceu (3-0) este sábado o Leeds United para a Premier League, mas José Mourinho não podia estar mais desiludido com os seus jogadores, especialmente com Erick Lamela, Lo Celso e Reguillón. Os três jogadores infringiram o protocolo anti Covid-19 do clube - que proibia ajuntamentos com pessoas fora do núcleo familiar - e passaram a noite de Natal juntos.

Na conferência de imprensa no final do encontro, o treinador português recordou o presente que ofereceu a Reguillón quando pensou que o seu jogador ia passar a quadra natalícia sozinho.

"Eu dei-lhe um presente fantástico, ofereci-lhe um leitão português, que é fantástico para portugueses e para os espanhóis. Dei-lho porque disseram-me que ele ia passar o Natal sozinho. E não estava sozinho, como puderam ver. Nós, o clube, sentimo-nos desiludidos porque demos aos jogadores toda a educação e condições. Estamos desiludidos. Foi uma surpresa negativa para todos nós", disse o técnico luso.



Recorde-se que os três jogadores acabaram por não serem utilizados por José Mourinho no encontro deste sábado. Lamela e Lo Celso não foram convocados e Reguilón não saiu do banco de suplentes.