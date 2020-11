Jose Mourinho partilhou com os fãs no Instagram uma imagem sua ao lado de Sergio Reguilón e uma perna de presunto em frente. Na legenda o treinador português explicou que as promessas são para se cumprir e que esta lhe custou cerca de 560 euros.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jose Mourinho (@josemourinho)

O bom humor do técnico português é bastante elogiado, com muitos a considerar a conta de José Mourinho das melhores do Instagram."Uma promessa é uma promessa. Custou-me 500 libras, mas cumpro as minhas promessas", pode ler-se na publicação que soma milhares de reações e comentários.