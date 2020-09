Mourinho sobre a ida de Dier à casa de banho durante o jogo. «É normal quando estás desidratado»

A vitória do Tottenham sobre o Chelsea, nos penáltis, e o consequente apuramento para os quartos de final da Taça da Liga inglesa deixou José Mourinho muito satisfeito. O técnico elogiou o comportamento de todos os jogadores e acabou por abordar o episódio insólito protagonizado por Eric Dier, que a meio do jogo não aguentou e deslocou-se atè à casa de banho. "Ele teve que ir, não tinha hipótese. É normal quando quando estás completamente desidratado, o que é o caso, tive que pressioná-lo para voltar, mas ele é um ótimo exemplo", disse José Mourinho, à Sky Sports, acrescentando.





"Eu disse que estávamos prontos para lutar. Eu disse aos jogadores antes dos penáltis que foram magníficos no segundo tempo. Conseguimos fazer do Chelsea uma equipa normal. Esperámos pelo momento certo. Tenho de pensar em três jogos ao mesmo tempo, mas os jogadores só pensaram neste jogo, foram fenomenais. Fenomenais. Procurámos organizar uma equipa com os jogadores que tínham à disposição. O que aconteceu ao Eric Dier não é normal, tenho de o elogiar de uma forma especial. Deveria ser proibido um jogador jogar dois jogos em 48 horas a este nível [defrontar o Newcastle no domingo]. O que ele fez não é humano", afirmou.