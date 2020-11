Mourinho teme que estraguem trabalho feito com Bale e adjunto da seleção galesa responde

José Mourinho pode ficar tranquilo, a seleção galesa vai cuidar de Gareth Bale. O treinador português do Tottenham ficou muito preocupado com a chamada do avançado, tendo inclusivamente dito que podiam "destruir o o trabalho dos spurs" - referindo-se à recuperação do jogador -, mas Gregg Berhalter, adjunto de Ryan Giggs na seleção galesa, garante que Bale será tratado com todos os cuidados.





Bale ainda não fez 90 minutos consecutivos num jogo desde que regressou ao Tottenham, em setembro, mas Mourinho teme que ele seja utilizado em três jogos no espaço de seis dias, pois o País de Gales defronta os Estados Unidos num particular, seguindo-se os encontros com a Irlanda e a Finlândia, para a Liga das Nações."Compreendo a preocupação do José [Mourinho] porque eu também já fui treinador de um clube. Nós estamos a pedir os jogadores dele emprestados para que possam jogar pelo País de Gales e vamos cuidar deles. Não vamos desfazer qualquer trabalho que tenha sido realizado ao nível do clube, seja com Gareth Bale ou com qualquer outro. Somos responsáveis e acreditamos que temos uma preparação de jogos ao nível da elite", disse Berhalter, que vai liderar a equipa depois de Ryan Giggs se ter visto envolvido numa acusação de violência doméstica, tendo sido inclusivamente sido detido."Não falei com Mourinho, mas temos um plano para o Gareth, que não é diferente do dos outros jogadores. Se eles chegarem cá tendo jogado no sábado, vão ter um segundo dia para recuperar, na segunda-feira. Se jogaram no domingo, não vão ao relvado na segunda-feira, com um segundo dia de recuperação na terça", acrescentou.O treinador contou ainda que falou com Gareth Bale e que ele lhe garantiu que está em forma.