Mourinho teme que Son não jogue mais esta temporada

Mourinho tem pouca esperança que Son Heung-min volte a jogar esta temporada. O Tottenham anunciou esta terça-feira que o internacional sul-coreano vai ser operado ao braço direito depois de ter sofrido uma fratura frente ao Aston Villa. Na nota à imprensa, o clube de Londres adiantou uma ausência de "algumas semanas" mas o treinador português não está tão otimista.





"Não acredito que volte a jogar. Na minha cabeça, não conto com ele. Se fizer um jogo ou dois, já é um pensamento otimista. Não acredito que isso possa acontecer", afirmou José Mourinho, na conferência de imprensa de antevisão do jogo de quarta-feira com o Leipzig, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.Son leva 32 jogos e 16 golos pelos spurs esta temporada e é mais uma baixa no ataque para a equipa de José Mourinho, que já não pode contar com Harry Kane, também devido a lesão.