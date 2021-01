Mourinho: «Temos esta final no bolso para daqui a três meses, mas temos que esquecê-la»

O Tottenham venceu o Brentford (2-0), está na final da Taça da Liga inglesa e José Mourinho irá lutar - frente a Manchester United ou Manchester City, que se defrontam amanhã - pelo primeiro título ao serviço do emblema londrino.

Na reação à partida desta noite, o técnico português do Tottenham destacou a importância de conduzir os Spurs a uma final e deixar o clube perto de conquistar algo. Mourinho avisa que até à final da Taça da Liga há outras provas para disputar mas garante que a equipa estará preparada para lutar por este troféu.





"É uma vitória que nos leva a uma final. Espero que não aconteça, mas provavelmente será num Wembley vazio. Mas ainda assim estou muito feliz. Fizemos grandes jogos este ano contra os maiores clubes deste país, mas este jogo foi muito importante para nós. Agora temos esta final no bolso para daqui a três meses, mas temos que esquecê-la e concentrar-nos em tudo o que está por vir. Temos a Taça, a Premier League e a Liga Europa. Mas quando esta final chegar, temos que estar prontos para ir lá e lutar pelo troféu", afirmou o Special One, à Sky Sports.Moussa Sissoko abriu caminho ao triunfo dos spurs com um belo cabeceamento ao minuto 12 e não escondeu a satisfação pelo apuramento para a final, garantindo que, seja qual for o adversário, a equipa tudo fará para ganhar."Estamos muito felizes, há muito que esperávamos por este momento. A última final que alcançámos foi a Champions e perdemos. Fizemos um grande jogo, contra uma grande equipa, mas merecíamos vencer. Agora vamos a Wembley jogar contra o Manchester United ou o Manchester City. Não importa contra quem seja, vamos dar o nosso melhor para ganhar e levar o troféu. Hoje foi bom marcar cedo, penso que controlámos o jogo e merecíamos. Todos os adeptos vão ficar felizes, agora vamos preparar-nos para o jogo de domingo no campeonato", afirmou o médio francês, à Sky Sports.