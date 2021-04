Mourinho: «Troféus só servem aos egos»

O Tottenham recebe amanhã o United, num duelo em que pode alimentar o sonho de chegar à zona de Champions, e Mourinho não esconde a confiança.





"Trabalhámos bem e isso deixa-me otimista", assumiu, alertando para os red devils: "Vai ser renhido. Na 1ª volta vencemos 6-1, mas isso não reflete a realidade. Olho para os jogos da época passada em que perdemos em Old Trafford com um penálti e empatámos em casa também com um penálti."Ainda assim, não alimenta o debate sobre o número de penáltis a favor do United esta temporada. "Não vou preocupado com isso", assegurou Mourinho. Mas não deixou de dar uma bicada a Solskjaer, que referiu que "troféus só servem aos egos". "É a opinião dele. Mas tenho a certeza que o mestre dele, Sir Alex, terá uma opinião diferente. Eu tenho. Mas respeito...", frisou.