Mourinho vê internacional ser 'devolvido' ao Tottenham por estar fora de forma

Steven Bergwijn regressou ao Tottenham depois de ter sido declarado fisicamente inapto no estágio da seleção da Holanda.





O jogador apresentou-se nos trabalhos da equipa do seu país na segunda-feira, foi visto pelos médicos, mas não se apresentava nas condições físicas necessárias para os três encontros que a equipa vai disputar.Bergwijn, de 23 anos, foi 'devolvido' a José Mourinho. "O avançado do Tottenham foi examinado pelos médicos da seleção à chegada a Zeist, na segunda-feira. Constatou-se que não está fisicamente apto e por isso vai falhar os jogos da equipa", esclareceu a federação da Holanda, em comunicado.A Holanda vai disputar um particular com a Espanha, amanhã, antes dos encontros com a Bósnia e a Polónia, para a Liga das Nações.Bergwijn esteve apenas num jogo da Premier League e noutro da Liga Europa esta época. O jogador sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo em março, mas regressou em junho, no recomeço da temporada. Luta ainda pela melhor condição física.