Mourinho viu o "melhor Bale da época": «Aquele pé esquerdo...»

O Tottenham ganhou de forma clara diante do Burnley, Gareth Bale brilhou com dois golos e uma assistência e, no final, o tema de conversa entre José Mourinho e a imprensa não podia fugir daquilo que o galês fez em campo. Especialmente numa temporada na qual muito se tem falado sobre a eventual falta de compromisso do esquerdino. Ora, este domingo, Mourinho diz ter visto o "melhor Bale da temporada" e explicou porquê.





"Mais confiança, melhor condição física, nenhum desconforto. Aquele pé esquerdo será sempre aquele pé esquerdo, mas há três ou quatro meses não teria conseguido aquelas mudanças de velocidade e os duelos ganhos que teve. E agora está a dar-nos isso. Estou feliz pela equipa, porque eles precisam dele, mas também estou muito feliz pelo Gareth, pois ele é um miúdo do Tottenham e significa imenso para ele trazer alegria aos adeptos", disse o técnico português, em declarações à BBC Radio 5 Live, onde também explicou a forma como tem sido gerida a utilização do galês."Temos tratado bem da questão. Todos juntos - ele, eu, a minha equipa técnica, a equipa médica e o departamento de ciência desportiva. Dissemos-lhe para não deixar a fadiga aparecer, por isso tem de sair antes disso. É algo que fazemos para o gerir. Ficou no banco na Liga Europa a pensar que hoje poderia ser importante. Não pode jogar dois jogos num espaço tão curto de tempo. A sua experiência ajudou imenso", assumiu.Antes desta segunda declaração, Mourinho já tinha falado à BBC de forma mais curta. "Sabemos a qualidade que tem. Não quero dizer que está a 100% no seu melhor. Não precisamos do Bale de há cinco ou seis anos. Esse jogador não estaria aqui, estaria no Real Madrid."