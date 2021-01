Mourinho volta a criticar Premier League: «Pouco profissional»

José Mourinho considerou "pouco profissional" o adiamento do jogo do Tottenham com o Fulham a menos de três horas do início da partida, na última quarta-feira, na sequência dos casos de covid-19 que surgiram na equipa do Fulham.





"Não quero falar muito sobre isso. Quero apenas dizer que me pareceu pouco profissional, mas foi como foi", lamentou o treinador, na antevisão da partida de hoje, com o Leeds United."Nós preparámo-nos para o jogo e o facto de não termos jogado atrapalhou a nossa semana de trabalho. As pessoas acham que para mim foi bom não haver jogo, mas bom teria sido saber que não havia jogo", acrescentou.O treinador chegou a fazer uma ironizar a situação.