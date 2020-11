Mourinho: «Vou ver o At. Madrid-Barcelona e dormir como um anjo»

José Mourinho era naturalmente um homem feliz após a vitória do seu Tottenham diante do Manchester City. E mais do que o resultado, o técnico português destacou a forma como a sua equipa se apresentou perante o poderoso conjunto de Pep Guardiola. Ainda assim, Mourinho deixa claro que, apesar de estar provisoriamente no topo da tabela, este Tottenham (ainda) não luta pelo título.





"Prefiro que os jogadores falem, porque são eles quem importa. Foram fantásticos, deram tudo, seguiram a estratégia, algo que agora mais do que nunca é muito importante. Foram fantásticos. Este rapaz, o Harry Kane, representa o espírito deles, a forma como trabalha para a equipa... Foi muito importante respeitá-los [ao Manchester City] e não esquecer a equipa que eles são. Se seguirmos a forma como falam deles, ao dizer que não estão tão bem, a tabela... provavelmente teríamos jogado de uma forma diferente. Mas definimos uma forma de jogar e dou os parabéns aos meus jogadores. E o Manchester City é uma equipa fantástica, que jogou com uma outra equipa que estrategicamente foi muito boa. Mas o City é o City", disse o técnico português, à Sky Sports.Depois, à BBC, Mourinho recusou a ideia de os spurs serem candidatos. "Sabe muito bem, mas talvez amanhã voltemos a ser novamente segundos de novo e honestamente isso não será um problema para mim. Estou apenas muito feliz pela evolução que temos tido. As pessoas não podem esperar que cheguemos e ao final de uma época estejamos já a lutar pelo título. Não estamos a lutar pelo título, estamos só a lutar por ganhar cada jogo. Mas vamos perder jogos e também empatar", disse o técnico, que em seguida deixou uma tirada curiosa."O jantar de hoje será agradável e relaxante. Depois disso vou ver o At. Madrid-Barcelona e dormir como um anjo. Não há qualquer problema se o Leicester ganhar e voltarmos a ser segundos", finalizou.