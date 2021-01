Ndombelé: «Eu tenho uma personalidade forte, mas o Mourinho...»

Quem olha para o Tottenham desta época facilmente identifica em Tanguy Ndombele um dos elementos em maior evidência na equipa de José Mourinho, mas a verdade é que a passagem do médio francês pelos spurs não começou propriamente da melhor forma. Especialmente com o técnico português no comando.





"No início estava tudo a correr bem, mas depois vieram as lesões e entrámos em guerra. Bem, não foi bem em guerra, por ele é o treinador. Respeito-o. Eu tenho uma personalidade muito forte, mas a dele talvez seja ainda mais forte!", declarou o médio, que elogiou depois a influência que o português teve na sua evolução."Creio que o Mourinho mostrou que pode fazer de mim um jogador de topo da Premier League. Vejo uma clara diferença entre o que eu era na época passada e o que sou nesta", disse.Ndombelé confirmou ainda que na época passada, quando as coisas não lhe corriam bem, tentou sair dos spurs. "É verdade que houve um momento em que não queria ficar, não me sentia bem. Desisti por completo, mas já está tudo para trás. Disse ao clube que queria sair, mas eles não me deixaram. Mas é bom sentir que continuam a acreditar em ti quando não jogas tão bem", assumiu.