Negociação do Tottenham com Nuno Espírito Santo 'emperra': treinador quer opinar nas contratações

O nome de Nuno Espírito Santo ganha força no Tottenham, mas segundo o jornal 'The Sun' há algumas questões estão a emperrar a negociação em torno da contratação do treinador português.





Ao que parece Espírito Santo - ex-Wolverhampton - está agradado com a ideia de liderar os spurs, mas o técnico quer opinar sobre as contratações, tarefa que o clube entregou a Fabio Paratici, ex-diretor desportivo da Juventus, que chegou a Inglaterra este mês.Além disso, o presidente Daniel Levy ainda não está plenamente convencido de que pragmatismo do português e a sua alegada relutância em apostar nos mais jovens façam dele o homem indicado para o lugar que em abril foi deixado vago, depois do despedimento de José Mourinho.Julian Nagelsmann, Brendan Rodgers, Erik ten Hag, Mauricio Pochettino, Paulo Fonseca, Gennaro Gattuso, Graham Potter e Antonio Conte foram alguns dos nomes já relacionados com o Tottenham este verão.