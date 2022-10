Acordo milionário à vista: Tottenham em negociações para vender naming de estádio com a Google

O portal 'The Athletic' adianta que o Tottenham está em negociações para um acordo com a empresa norte-americana Google tendo como objeto o naming do novo estádio dos spurs. Casa da equipa londrina desde 2019, o (ainda) Tottenham Hotspur Stadium custou mais de mil milhões de euros e desde sempre o presidente Daniel Levy assumiu a sua intenção de vender o naming, mas sempre tendo em conta a escolha "da marca certa, pelo valor correto".Algo que não tinha surgido... até agora. O 'The Athletic' adianta que as conversas são concretas e poderão efetivamente levar a um acordo, ainda que não seja revelados valores. De qualquer forma, o poderio financeiro da Google deixa a indicar que as verbas podem ser bem elevadas e ajudarão certamente os spurs a compensar o forte investimento feito nos últimos anos para ter aquele que é um dos estádios mais modernos do Mundo.Além de receber jogos da Premier League e da Liga dos Campeões sempre que os spurs participam na prova da UEFA, o Tottenham Hotspur Stadium tem sido habitual 'casa' de jogos da NFL (ontem recebeu o duelo entre New York Giants e Green Bay Packers) e há até planos para receber o Super Bowl em 2026.