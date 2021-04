Novo patrocinador do Tottenham faz piadas sobre a equipa de Mourinho e depois pede desculpas

A Dulux, uma marca de tintas inglesa, foi esta quinta-feira apresentada como fornecedora oficial de tintas dos spurs, mas a parceria começou com o pé esquerdo, a avaliar pelo que aconteceu nas redes sociais...





A conta oficial da marca - cuja mascote é um cão - foi confrontada por vários adeptos sobre a parceria e as respostas não agradaram o Tottenham... A Dulux acabou a pedir desculpas.Vejamos alguns exemplos. "Pode o cão jogar à defesa?", perguntava alguém. "Pode fazer um melhor trabalho", respondeu a conta da Dulux."Pintem o armário dos troféus", atirava alguém. A resposta foi deconcertante. "Não seja parvo, primeiro é preciso limpar o pó."Estas mensagens acabaram por ser apagadas pela marca, que depois pediu desculpas. "Lamentamos profundamente as publicações da Dulux esta manhã nas respostas ao anúncio da nossa parceria com o Tottenham. Não refletem o quão orgulhosos estamos de ser o fornecedor oficial de tintas do clube. Vamos investigar o que aconteceu e pedimos desculpas a todos os adeptos do clube."Mourinho foi confrontado com o tema na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã com o Everton, mas o treinador mostrou não perceber do que se estava a falar.